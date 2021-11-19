Клименко. Фото: УП

https://racurs.ua/n163302-s-klimenko-hotyat-snyat-sankcii-v-chem-prichina.html

Ракурс

Александр Клименко, бывший министр доходов и сборов времен президента-беглеца Виктора Януковича, может быть исключен из санкционного списка.

На него наложили санкции из-за хищения средств из бюджета Украины. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк в своем Twitter.

ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины, — отметил журналист.

Отметим, что ЕС начал снимать ограничения с чиновников времен Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. В санкционном списке ЕС, введенном в 2014 году против Виктора Януковича и его окружения, сейчас осталось всего семь человек из 18, в том числе и Виктор Янукович.

ЕС уже снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича.

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц из орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что заявление Виктора Януковича, президента-беглеца, начал рассматривать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он жалуется на предвзятость украинских судов и правоохранителей.