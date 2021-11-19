Меган Маркл. Фото: istock

https://racurs.ua/n163305-megan-markl-pritvorilas-sumasshedshey-prank-popal-na-video.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, поучаствовала в пранке в телешоу своей близкой подруги Эллен ДеДженерес.

40-летняя герцогиня устроила розыгрыш перед уличными торговцами. Об этом сообщает Daily mail.

Меган должна была говорить и делать то, что 63-летняя Эллен говорила ей через наушник. Уточняется, что телеведущая заставила герцогиню подносить кристалл к голове, пить молоко из детской бутылочки, стонать, грызть печенье и чипсы, как «бурундук».

Подойдя к одному из продавцов, Маркл надела кошачьи ушки и запела, танцуя, держа руки, как лапы котенка: «Я котенок мяу мяу мяу. Ты котенок мяу мяу мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу». Шокированные продавцы смотрели на Маркл в замешательстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл, жена принца Гарри, надела таинственное украшение на конференцию DealBook, которую провело издание The New York Times.

Источник: Daily mail