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Ракурс
Меган Маркл. Фото: istock

Меган Маркл притворилась сумасшедшей — пранк попал на видео

19 ноя 2021, 15:29
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Меган Маркл, герцогиня Сассекская, поучаствовала в пранке в телешоу своей близкой подруги Эллен ДеДженерес.

40-летняя герцогиня устроила розыгрыш перед уличными торговцами. Об этом сообщает Daily mail.

Меган должна была говорить и делать то, что 63-летняя Эллен говорила ей через наушник. Уточняется, что телеведущая заставила герцогиню подносить кристалл к голове, пить молоко из детской бутылочки, стонать, грызть печенье и чипсы, как «бурундук».

Подойдя к одному из продавцов, Маркл надела кошачьи ушки и запела, танцуя, держа руки, как лапы котенка: «Я котенок мяу мяу мяу. Ты котенок мяу мяу мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу». Шокированные продавцы смотрели на Маркл в замешательстве.


Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл, жена принца Гарри, надела таинственное украшение на конференцию DealBook, которую провело издание The New York Times.

Источник: Daily mail

Источник: Ракурс


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