Apple запатентувала скляні гаджети

https://racurs.ua/ua/n163307-apple-stala-vynahidnykom-sklyanyh-gadjetiv-detali.html

Ракурс

Компанія Apple отримали патенти на скляні гаджети.

В зареєстрованій Відомством з патентів та товарних знаків США заявці описується будова смартфона з повністю скляним корпусом. Про це повідомляє видання Patently Apple.

Зазначається, що інженери компанії продемонстрували смартфон iPhone, шестигранний корпус якого був повністю виготовлений зі скла.

Завдяки скляному корпусу всю поверхню пристрою можна зробити сенсорною — розмістивши всередині спеціальні гнучкі дисплеї. Таким чином, додаткова інформація може відображатися на зовнішніх краях пристрою, залежно від того, якою рукою користувач тримає пристрій.

Також патент описує, як в такому корпусі розміщувати мікрофони та отримувати доступ в середину пристрою для здійснення ремонту.

Окрім ‌iPhone‌, на якому акцентується увага в патенті, заявка також демонструє, як інші пристрої, такі як Apple Watch, циліндричний Mac Pro та Mac Pro‌ у корпусі «вежа», можуть мати повністю скляні корпуси та використовувати внутрішні поверхні.

Патент був зареєстрований всередині листопада. Самі по собі патентні заявки Apple не демонструють найближчих планів компанії, проте показують деякі конкретні напрямки її досліджень і розробок.

Джерело: Patently Apple