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Apple запатентувала скляні гаджети

Apple стала винахідником скляних гаджетів — деталі

19 лис 2021, 16:00
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Компанія Apple отримали патенти на скляні гаджети.

В зареєстрованій Відомством з патентів та товарних знаків США заявці описується будова смартфона з повністю скляним корпусом. Про це повідомляє видання Patently Apple.

Зазначається, що інженери компанії продемонстрували смартфон iPhone, шестигранний корпус якого був повністю виготовлений зі скла.

Інфографіка: Patently Apple

Завдяки скляному корпусу всю поверхню пристрою можна зробити сенсорною — розмістивши всередині спеціальні гнучкі дисплеї. Таким чином, додаткова інформація може відображатися на зовнішніх краях пристрою, залежно від того, якою рукою користувач тримає пристрій.

Інфографіка: Patently Apple

Також патент описує, як в такому корпусі розміщувати мікрофони та отримувати доступ в середину пристрою для здійснення ремонту.

Інфографіка: Patently Apple

Окрім ‌iPhone‌, на якому акцентується увага в патенті, заявка також демонструє, як інші пристрої, такі як Apple Watch, циліндричний Mac Pro та Mac Pro‌ у корпусі «вежа», можуть мати повністю скляні корпуси та використовувати внутрішні поверхні.

Інфографіка: Patently Apple


Патент був зареєстрований всередині листопада. Самі по собі патентні заявки Apple не демонструють найближчих планів компанії, проте показують деякі конкретні напрямки її досліджень і розробок.

Джерело: Patently Apple


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