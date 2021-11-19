Дороги в Австралии перекрыли из-за миграции миллионов крабов

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Ракурс

Дороги в Австралии перекрыли из-за миграции миллионов крабов — в ноябре ракообразные покидают лесные джунгли острова Рождества и отправляются в океан. Такая миграция каждый год привлекает множество туристов.

Ради безопасности крабов власти перекрывают дороги, устанавливают заборы и специальные мосты. В конце осени крабы путешествуют к океану для размножения. После спаривания самцы отправятся обратно в джунгли, а самки останутся в норах, чтобы отложить яйца.

В период их миграции на пляжах можно встретить до 100 крабов на квадратный метр. Самки откладывают до 100 тыс. яиц. Впоследствии они покидают свои норы и массово мигрируют к береговой линии.

Напомним, ранее стало известно, что подводные электрические кабели ветрогенераторов излучают электромагнитное поле, которое, вероятно, «гипнотизирует» коричневых крабов и заставляет их сидеть неподвижно, игнорируя еду и размножение.