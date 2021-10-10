После дождей в Аризоне на свет появились сотни трехглазых «креветок-динозавров», фото - LiveScience

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Ракурс

В США на территории пустынного национального парка Вупатки (штат Аризона), посвященного культуре индейцев анасази, после проливных дождей вылупились сотни так называемых доисторических креветок.

На самом деле, это щитни, или триопсы (Triops) — представители семейства мелких пресноводных ракообразных подотряда Notostraca, сообщил портал LiveScience. Этих всеядных существ обнаружили в водоеме, временно образовавшемся на месте одной из площадок.

Триопсы живут на всех континентах, за исключением Антарктиды, в стоячих водах вроде луж и канав, имеют по три глаза (хотя функция дополнительного до конца не известна), панцирь на всю спину, около 70 пар ног и розоватый оттенок туловища.

В длину они не превышают десяти сантиметров. Щитни откладывают цисты, склеивая их между собой секретом: те могут оставаться бездействующими на протяжении десятилетий до тех пор, пока не появится достаточно воды для появления на свет. Как долго в земле пролежали цисты аризонских триопсов — остается лишь догадываться.

Они обладают специализированной адаптацией, которая позволяет цистам выжить в полностью сухом состоянии длительный период времени, — рассказала Лорен Картер, рейнджер национального памятника Вупатки.

Эти маленькие существа, похожие на подковообразных крабов, подстерегают, когда в лужице не накопится достаточно воды, чтобы вылупиться. Затем они питаются, вырастают всего за неделю, размножаются и откладывают больше цист, чтобы повторить цикл. Срок жизни щитней обычно не превышает 90 дней, а в описываемом случае они погибли спустя неделю, когда «лужа» высохла.

Сотрудники Вупатки отмечают, что щитней часто называют живыми окаменелостями. Дело в том, что эти ракообразные эволюционировали более 350 млн лет назад, в девонский период, и остались практически неизменными внешне.

Подобную морфологическую устойчивость объясняют способностью триопсов пребывать в эмбриональном застое десятилетиями.

Среди семейства Triopsidae выделяют два рода — Triops и Lepidurus, — внутри которых есть около 12 видов. Как отмечают в нацпарке Вупатки, на их площадке, скорее всего, вылупились Triops longicaudatus. Но для подтверждения потребуются исследования.