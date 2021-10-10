Пикет против Зеленского выставили у «офшорной квартиры» в Лондоне, фото - Буквы

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Из-за информации из «досье Пандоры» украинцы из Лондона вышли на пикет против президента Украины Владимира Зеленского.

Демонстранты вышли на акцию перед зданием на Бейкер-стрит, где, согласно материалам «досье Пандоры», опубликованного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Зеленский приобрел себе квартиру, сообщают «Буквы». Жилплощадь президент Украины якобы оформил на людей из своего окружения.

«Продай квартиру, верни деньги Украине! Зеленский — это коррупция», — гласили надписи на плакатах одного из участников протеста британских украинский. Несколько молодых людей напомнили, что в материалах расследования фигурируют офшоры Зеленского в Лондоне, с помощью которых и была приобретена недвижимость.

Участники акции держали плакаты с надписями: «Зеленский — коррупционер», «Продай квартиру — верни деньги», «Почему недвижимость не задекларированная?».

Представитель организации «Лондон евромайдан» Андрей Бубернак напомнил, что в расследовании Pandora Papers рассказывается о том, как Зеленский отмыл деньги Коломойского из «ПриватБанка» через офшоры и купил себе в Лондоне квартиру.

Мы пришли сюда показать свое понимание ситуации, которая в принципе не изменилась за период его президентства. То есть коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может, и вышла на новый. И Зеленский своим примером показал, что он не только борется с ней, а участвует в коррупционных схемах, — цитирует издание Бубернака.

4 октября из материалов «досье Пандоры» (Pandora papers) стало известно, что структуры украинского олигарха Игоря Коломойского перечислили около 40 млн долл. на счета оффшорных компаний Владимира Зеленского в 2012 году. Также стало известно, что через фирмы, оформленные на участников творческой группы «Квартал 95», «ПриватБанк» отмывал «грязные» деньги.