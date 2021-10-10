У Лондоні пройшов пікет проти Зеленського, фото - Букви

https://racurs.ua/ua/n161435-piket-proty-zelenskogo-vystavyly-bilya-ofshornoyi-kvartyry-u-londoni-foto.html

Ракурс

Через інформацію з «досьє Пандори» українці з Лондона вийшли на пікет проти президента України Володимира Зеленського.

Демонстранти вийшли на акцію перед будівлею на Бейкер-стріт, де, згідно з матеріалами «досьє Пандори», опублікованого Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), Зеленський придбав собі квартиру, повідомляють «Букви». Житлоплощу президент України нібито оформив на людей зі свого оточення.

«Продай квартиру, поверни гроші Україні! Зеленський — це корупція», — свідчили написи на плакатах одного з учасників протесту британських українців. Кілька молодих людей нагадали, що в матеріалах розслідування фігурують офшори Зеленського в Лондоні, за допомогою яких і була придбана нерухомість.

Учасники акції тримали плакати з написами: «Зеленський — корупціонер!», «Продай квартиру — поверни гроші», «Чому нерухомість не задекларована?».

Представник організації «Лондон Євромайдан» Андрій Бубернак нагадав, що в розслідуванні Pandora Papers розповідається про те, як Зеленський відмив гроші Коломойського з «Приватбанку» через офшори та купив собі в Лондоні квартиру.

Ми прийшли сюди показати своє розуміння ситуації, яка в принципі не змінилася за період його президентства. Тобто корупція в Україні залишилася на тому самому рівні, а може, й вийшла на новий. І Зеленський своїм прикладом показав, що він не те що бореться з нею, а бере участь у корупційних схемах, — цитує видання Бубернака.

4 жовтня через матеріалів «досьє Пандори» (Pandora papers) стало відомо, що структури українського олігарха Ігоря Коломойського перерахували близько 40 млн дол. на рахунки офшорних компаній Володимира Зеленського у 2012 році. Також стало відомо, що через фірми, оформлені на учасників творчої групи «Квартал 95», «ПриватБанк» відмивав «брудні» гроші.