Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На госдачу Зеленского приехал автопробег «разгневанных граждан»

На госдачу Зеленского приехал автопробег «разгневанных граждан» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 окт 2021, 17:26
999

Автопробег в Конча-Заспу, где живет президент Владимир Зеленский, организовали несколько общественных организаций 10 октября.

Акция называется «За*бало: автомарш разгневанных граждан».


Участники собирались на одесском выезде из столицы. Среди организаторов были «Движение против капитуляции» и «Демсокира». Они заявили, что «Банковая продолжает узурпацию власти», а «политическое руководство страны саботирует расследование „вагнергейта“, врет об офшорах Зеленского, а Коломойский возвращает свое влияние».

Как говорится в трансляции автопробега, в Конча-Заспе вероятны столкновения его учансикив с частью участников акций у дома Петра Порошенко в Козине, а к госдаче Зеленского привезли большое количество охраны.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров