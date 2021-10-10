На госдачу Зеленского приехал автопробег «разгневанных граждан»

https://racurs.ua/n161434-na-gosdachu-zelenskogo-priehal-avtoprobeg-razgnevannyh-grajdan-translyaciya.html

Ракурс

Автопробег в Конча-Заспу, где живет президент Владимир Зеленский, организовали несколько общественных организаций 10 октября.

Акция называется «За*бало: автомарш разгневанных граждан».

Участники собирались на одесском выезде из столицы. Среди организаторов были «Движение против капитуляции» и «Демсокира». Они заявили, что «Банковая продолжает узурпацию власти», а «политическое руководство страны саботирует расследование „вагнергейта“, врет об офшорах Зеленского, а Коломойский возвращает свое влияние».

Как говорится в трансляции автопробега, в Конча-Заспе вероятны столкновения его учансикив с частью участников акций у дома Петра Порошенко в Козине, а к госдаче Зеленского привезли большое количество охраны.