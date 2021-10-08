Во время акции, скриншот видео

https://racurs.ua/n161386-banner-s-kolomoyskim-policiya-ne-dala-razvernut-na-maydane-nezavisimosti-video.html

Ракурс

В Киеве на Майдане Независимости активисты сегодня, 8 октября, пытались развернуть плакат «Коломойского под санкции», однако его забрала полиция.

Об этом сообщается на страницах в социальных сетях «Движения сопротивления капитуляции» и партии «Демократическая сокира».

На баннере был призыв наложить санкции СНБО на Игоря Коломойского. Этот месседж почему-то не понравился полиции, — отмечают в «Демократической сокире».

Отмечается, что «анонимные полицейские» начали отбирать плакат сразу, как активисты приступили к его разворачиванию.

Сообщается, что в результате потасовки пострадали несколько человек, среди которых Петр Киян, муж Юлии Кузьменко, одной из обвиняемых по резонансному «делу Шеремета».