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Ракурс
Во время акции, скриншот видео

Баннер с Коломойским полиция не дала развернуть на Майдане Независимости (ВИДЕО)

8 окт 2021, 20:35
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В Киеве на Майдане Независимости активисты сегодня, 8 октября, пытались развернуть плакат «Коломойского под санкции», однако его забрала полиция.

Об этом сообщается на страницах в социальных сетях «Движения сопротивления капитуляции» и партии «Демократическая сокира».

На баннере был призыв наложить санкции СНБО на Игоря Коломойского. Этот месседж почему-то не понравился полиции, — отмечают в «Демократической сокире».

Отмечается, что «анонимные полицейские» начали отбирать плакат сразу, как активисты приступили к его разворачиванию.

Сообщается, что в результате потасовки пострадали несколько человек, среди которых Петр Киян, муж Юлии Кузьменко, одной из обвиняемых по резонансному «делу Шеремета».

Активисты ожидают прибытия следственно-оперативной группы, чтобы зафиксировать избиение, — отмечается в сообщении.


Источник: Ракурс


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