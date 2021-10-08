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Ракурс
Під час акції, скріншот відео

Банер з Коломойським поліція не дала розгорнути на Майдані Незалежності (ВІДЕО)

8 жов 2021, 20:35
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У Києві на Майдані Незалежності активісти сьогодні, 8 жовтня, намагалися розгорнути плакат «Коломойського під санкції», проте його забрала поліція.

Про це повідомляється на сторінках «Руху опору капітуляції» та партії «Демократична сокира» в соціальних мережах.

На банері був заклик накласти санкції РНБО на Ігоря Коломойського. Цей меседж чомусь не сподобався поліції, — зазначають у «Демократичній сокирі».

Зазначається, що «анонімні поліцейські» почали відбирати плакат відразу, як активісти приступили до його розгортання.

Повідомляється, що в результаті штовханини постраждали кілька осіб, серед яких Петро Киян, чоловік Юлії Кузьменко, однієї з обвинувачуваних у резонансній «справі Шеремета».

Активісти очікують на прибуття слідчо-оперативної групи, щоб зафіксувати побиття, — зазначається в повідомленні.


Джерело: Ракурс


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