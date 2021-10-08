Під час акції, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n161386-baner-z-kolomoyskym-policiya-ne-dala-rozgornuty-na-maydani-nezalejnosti-video.html

Ракурс

У Києві на Майдані Незалежності активісти сьогодні, 8 жовтня, намагалися розгорнути плакат «Коломойського під санкції», проте його забрала поліція.

Про це повідомляється на сторінках «Руху опору капітуляції» та партії «Демократична сокира» в соціальних мережах.

На банері був заклик накласти санкції РНБО на Ігоря Коломойського. Цей меседж чомусь не сподобався поліції, — зазначають у «Демократичній сокирі».

Зазначається, що «анонімні поліцейські» почали відбирати плакат відразу, як активісти приступили до його розгортання.

Повідомляється, що в результаті штовханини постраждали кілька осіб, серед яких Петро Киян, чоловік Юлії Кузьменко, однієї з обвинувачуваних у резонансній «справі Шеремета».