На держдачу Зеленського приїхав автопробіг “розгніваних громадян”

https://racurs.ua/ua/n161434-na-derjdachu-zelenskogo-pryyihav-avtoprobig-rozgnivanyh-gromadyan-translyaciya.html

Ракурс

Автопробіг до Конча-Заспи, де мешкає президент Володимир Зеленський, організували кілька громадських організацій 10 жовтня.

Акція має назву «За*бало: автомарш розгніваних громадян».

Учасники збиралися на одеському виїзді зі столиці. Серед організаторів були «Рух проти капітуляції» і «Демсокира». Вони заявили, що «Банкова продовжує узурпацію влади», а «політичне керівництво країни саботує розслідування „Вагнерґейту“, бреше про офшори Зеленського, а Коломойський повертає свій вплив».

Як йдеться у трансляції з автопробігу в Конча-Заспі ймовірні зіткнення його учансиків із частиною учасників акцій біля будинку Петра Порошенка в Козині, а до держдачі Зеленського привезли велику кількіст охорони.