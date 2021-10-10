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Ракурс
На держдачу Зеленського приїхав автопробіг “розгніваних громадян”

На держдачу Зеленського приїхав автопробіг «розгніваних громадян» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

10 жов 2021, 17:26
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Автопробіг до Конча-Заспи, де мешкає президент Володимир Зеленський, організували кілька громадських організацій 10 жовтня.

Акція має назву «За*бало: автомарш розгніваних громадян».


Учасники збиралися на одеському виїзді зі столиці. Серед організаторів були «Рух проти капітуляції» і «Демсокира». Вони заявили, що «Банкова продовжує узурпацію влади», а «політичне керівництво країни саботує розслідування „Вагнерґейту“, бреше про офшори Зеленського, а Коломойський повертає свій вплив».

Як йдеться у трансляції з автопробігу в Конча-Заспі ймовірні зіткнення його учансиків із частиною учасників акцій біля будинку Петра Порошенка в Козині, а до держдачі Зеленського привезли велику кількіст охорони.

Джерело: Ракурс


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