Після дощів в Арізоні з'явилися сотні триоких «креветок-динозаврів», фото - LiveScience

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Ракурс

У США на території пустельного національного парку Вупаткі (штат Арізона), присвяченого культурі індіанців анасазі, після проливних дощів вилупилися сотні так званих доісторичних креветок.

Насправді, це щитні, або тріопси (Triops) — представники сімейства дрібних прісноводних ракоподібних підряду Notostraca, повідомив портал LiveScience. Цих всеїдних істот виявили у водоймі, яка тимчасово утворилася на місці одного з майданчиків.

Тріопси живуть на всіх континентах, за винятком Антарктиди, у стоячій воді на кшталт калюж і канав, мають по три ока (хоча функція додаткового до кінця не відома), панцир на всю спину, близько 70 пар ніг і рожевий відтінок тулуба.

У довжину вони не перевищують 10 см. Щитні відкладають цисти, склеюючи їх між собою секретом: ті можуть залишатися бездіяльними протягом десятиліть до тих пір, поки не з’явиться достатньо води для появи на світло. Як довго в землі пролежали цисти аризонських триопсів — залишається лише здогадуватися.

Вони здатні керувати спеціалізованою адаптацією, яка дозволяє цистам вижити у повністю сухому стані тривалий період часу, — розповіла Лорен Картер, рейнджер національного пам’ятника Вупаткі.

Ці маленькі істоти, схожі на підковоподібних крабів, підстерігають, коли в калюжі не нагромадиться достатньо води, щоб вилупитися. Потім вони харчуються, виростають всього за тиждень, розмножуються і відкладають ще більше цист, щоб повторити цикл. Термін життя щитнів зазвичай не перевищує 90 днів, а в описуваному випадку вони загинули через тиждень, коли «калюжа» висохла.

Співробітники Вупаткі відзначають, що щитнів часто називають живими скам’янілостями. Справа в тому, що ці ракоподібні еволюціонували більше 350 млн років тому, у девонський період, і залишилися практично незмінними зовні.

Подібну морфологічну стійкість пояснюють здатністю триопсів перебувати в ембріональному застої десятиліттями.

Серед сімейства Triopsidae виділяють два роди — Triops і Lepidurus, — всередині яких є близько 12 видів. Як відзначають у нацпарку Вупаткі, на їх майданчику, швидше за все, вилупилися Triops longicaudatus. Але для підтвердження потрібні дослідження.