Фейки о «тысяче Зеленского» распространяют от имени Минздрава в соцсетях

Владимир Зеленский, фото: UA.NEWS

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Министерство здравоохранения не имеет отношения к информации о выплате 1 тыс. грн за прививку от коронавирусной болезни COVID-19, которую от имени этого ведомства распространяют в соцсетях.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила об этом на брифинге сегодня, 19 ноября, сообщает агентство «Укринформ».

Под видом Минздрава в отдельных группах публикуют сообщения с якобы официальной информацией о том, как получить 1 тыс. грн за прививку от COVID-19. Эта информация не является официальной. Мы пока не знаем, кто ее распространяет и в каких целях, — подчеркнула Карчевич.

Чиновница отметила, что официально конкретный механизм выплаты будет в скором времени представлен.

Также Карчевич сообщила, что, по информации СБУ, фиксируется новая атака пророссийских сил на систему здравоохранения Украины, цель которой — посеять недоверие к государственным медицинским услугам, в частности работе электронной системы здравоохранения.

Во всех материалах используются уже знакомые нарративы российского телевидения — о том, что система не выдерживает, а люди якобы отказываются от получения услуг, — отметила Карчевич.



Выплату 1 тыс. грн вакцинированным двумя дозами украинцам на виртуальные платежные карты через «Дію» 15 ноября анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, на каких условиях будет происходить начисление этих выплат.

Источник: «Укринформ»