Распилил тело в ванной – подробности жуткого убийства в Киеве. Фото: Нацполиция

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В Киеве задержали мужчину, причастного к жуткому убийству на Печерске. Подозреваемый расчленил тело убитого мужчины в ванной ручной пилой по металлу.

18 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружены части человеческого тела. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Выяснилось, что преступление совершил 32-летний житель другой области. Он вместе с 42-летним хозяином квартиры распивал алкоголь, после чего у мужчин возник конфликт, закончившийся убийством.

После этого убийца еще день проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела. Он расчленил тело в ванной и вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома.

Следователи готовят злоумышленнику ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье «умышленное убийство».