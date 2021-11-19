Распилил тело в ванной — подробности жуткого убийства в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n163313-raspilil-telo-v-vannoy-podrobnosti-jutkogo-ubiystva-v-kieve-foto-video.htmlРакурс
В Киеве задержали мужчину, причастного к жуткому убийству на Печерске. Подозреваемый расчленил тело убитого мужчины в ванной ручной пилой по металлу.
18 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружены части человеческого тела. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Выяснилось, что преступление совершил 32-летний житель другой области. Он вместе с 42-летним хозяином квартиры распивал алкоголь, после чего у мужчин возник конфликт, закончившийся убийством.
После этого убийца еще день проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела. Он расчленил тело в ванной и вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома.
Следователи готовят злоумышленнику ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье «умышленное убийство».