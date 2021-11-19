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Робота для разгона митингов создали российские ученые, инфографика: РИА «Новости»

Митинги в России разгонят робот с электрошокером (ИНФОГРАФИКА)

19 ноя 2021, 17:13
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Робота для подавления уличных беспорядков разработали ученые из Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук.

Робот-«черепаха» будет вооружен электрошокером, сеткометальным механизмом и быстрозатвердевающей пеной. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

Отмечается, что форму «панциря черепахи» для робота выбрали по нескольким причинам:

  • по мнению разработчиков, она будет способствовать уменьшению травм увечий в толпе — демонстранты и случайные прохожие не получат механических травм из-за выступов или острых частей механизма;
  • такой корпус лишит нарушителей возможности ухватиться за выступающие части робота и опрокинуть его;
  • полностью закрытая компоновка не позволит участникам беспорядков получить доступ к механизмам робота и элементам гусеничного шасси.

Высота робота будет составлять примерно по пояс взрослому человеку. Предусмотрены две модификации:

  • быстроходный (50−60 км/ч) робот-оперативник, призванный «рассекать» скопления людей и задерживать нарушителей с помощью сеток;
  • робот-щитоносец, предназначенный для установки ограждений.

По словам разработчиков, такие работы смогут объединяться в информационную сеть и действовать совместно на основе «осиного» программного алгоритма.


Робота для разгона митингов создали российские ученые, инфографика: РИА «Новости»

Источник: РИА «Новости»


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