Задержан главарь боевиков, захватывавший Луганский аэропорт. Фото: СБУ

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Ракурс

В Луганской области задержан бывший главарь боевиков, который находился в розыске. Мужчина участвовал в захвате Луганского аэропорта, но после ссоры с другими наемниками скрылся в России.

Житель Луганска был главарем так называемого «спецподразделения МГБ ЛНР» и оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и помещений местных жителей.

Мужчина координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами.

Из-за конфликта с другими главарями боевиков злоумышленник оставил их ряды и долгое время скрывался на территории РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно СБУ задержала агента российских спецслужб, который собирал данные об украинских патриотах и военных объектах.

Мужчина был чиновником горсовета на Харьковщине. Разведывательные задания агенту «ставили» кураторы из ФСБ России, а завербовали его террористы так называемой ДНР.