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Ракурс
Джо Байден, фото: russiancouncil.ru

Байден временно передает свои полномочия вице-президенту

19 ноя 2021, 17:42
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Джо Байден, президент США, временно передает свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Полномочия передаются на время ежегодного медосмотра, который проходит президент США — Байден будет находиться под наркозом во время колоноскопии, сообщает сегодня, 19 ноября, издание The Hill.

Как и в случае, когда у президента Джорджа Буша была такая же процедура в 2002 и 2007 годах, и в соответствии с процессом, изложенным в Конституции, президент Байден передаст полномочия вице-президенту на короткий период времени, когда он находится под наркозом, — отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байдену 20 ноября исполнится 79 лет. Он является самым старым президентом в истории США на момент принесения присяги.

Его возраст являлся причиной атак со стороны политических оппонентов. Последний раз результаты медицинского обследования Байдена обнародовались в декабре 2019 года во время президентской кампании.


После завершения медосмотра президента в Белом доме обещают опубликовать его результаты.

Источник: The Hill


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