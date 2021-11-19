Байден временно передает свои полномочия вице-президенту

Джо Байден, фото: russiancouncil.ru

https://racurs.ua/n163316-bayden-vremenno-peredaet-svoi-polnomochiya-vice-prezidentu.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, временно передает свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Полномочия передаются на время ежегодного медосмотра, который проходит президент США — Байден будет находиться под наркозом во время колоноскопии, сообщает сегодня, 19 ноября, издание The Hill.

Как и в случае, когда у президента Джорджа Буша была такая же процедура в 2002 и 2007 годах, и в соответствии с процессом, изложенным в Конституции, президент Байден передаст полномочия вице-президенту на короткий период времени, когда он находится под наркозом, — отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байдену 20 ноября исполнится 79 лет. Он является самым старым президентом в истории США на момент принесения присяги.

Его возраст являлся причиной атак со стороны политических оппонентов. Последний раз результаты медицинского обследования Байдена обнародовались в декабре 2019 года во время президентской кампании.

После завершения медосмотра президента в Белом доме обещают опубликовать его результаты.

Источник: The Hill