Лечить коронавирус таблетками разрешили в ЕС. Фото: УП

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Таблетки от коронавируса «Молнупиравир» позволило для экстренного использования Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Лекарство разработал американский фармацевтический гигант MSD. Исследования показали, что таблетки вдвое уменьшают шансы госпитализации или смерти при заболевании COVID-19. Об этом говорится в заявлении EMA.

Лекарства можно использовать для лечения взрослых. Речь идет о пациентах, не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса.

Таблетки рекомендуют принимать как можно быстрее после установления диагноза COVID-19. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение пяти дней.

Принцип действия препарата заключается в блокировании фермента, который необходим вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить его размножение и снизить риск тяжелого течения болезни.

В начале ноября Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей этот препарат для использования.

Напомним, что таблетки от коронавируса разрабатывает фармацевтическая компания Pfizer. Ученые заявили, что это лекарство снижает риск госпитализации и смерти пациентов из группы риска.

В соответствии с промежуточным анализом, проведенным до завершения испытания, риск госпитализации или смерти от коронавируса снизился на 89%.