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Ракурс
Штормовое предупреждение в Украине – где ухудшится погода

Штормовое предупреждение в Украине — где ухудшится погода

19 ноя 2021, 20:00
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Погода в Украине на выходных ухудшится. Синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.

Также объявлено штормовое предупреждение. 20 ноября ночью в западных и северных, днем ​​в большинстве областей порывы ветра 15−20 м/с (Іуровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Еще более сильные ветры, до 24 м/с, ожидаются в центральных и северных регионах, а именно в:


  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Житомирской области;
  • Ровенской области;
  • Хмельницкой области.

Украинцам советуют не гулять и не оставлять авто под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов. Также нужно подготовиться к возможным проблемам с электросетью.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине на выходных испортится — синоптики прогнозируют дожди со снегом. Кроме того, украинцев предупреждают о холодном порывистом ветре.

Источник: Ракурс


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