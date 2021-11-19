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Штормовое предупреждение в Украине – где ухудшится погода
Штормовое предупреждение в Украине — где ухудшится погодаhttps://racurs.ua/n163320-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-gde-uhudshitsya-pogoda.htmlРакурс
Погода в Украине на выходных ухудшится. Синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.
Также объявлено штормовое предупреждение. 20 ноября ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы ветра 15−20 м/с (Іуровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Еще более сильные ветры, до 24 м/с, ожидаются в центральных и северных регионах, а именно в:
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Житомирской области;
- Ровенской области;
- Хмельницкой области.
Украинцам советуют не гулять и не оставлять авто под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов. Также нужно подготовиться к возможным проблемам с электросетью.
«Ракурс» сообщал, что погода в Украине на выходных испортится — синоптики прогнозируют дожди со снегом. Кроме того, украинцев предупреждают о холодном порывистом ветре.
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