Штормовое предупреждение в Украине – где ухудшится погода

https://racurs.ua/n163320-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-gde-uhudshitsya-pogoda.html

Ракурс

Погода в Украине на выходных ухудшится. Синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер.

Также объявлено штормовое предупреждение. 20 ноября ночью в западных и северных, днем ​​в большинстве областей порывы ветра 15−20 м/с (Іуровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Еще более сильные ветры, до 24 м/с, ожидаются в центральных и северных регионах, а именно в:

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Житомирской области;

Ровенской области;

Хмельницкой области.

Украинцам советуют не гулять и не оставлять авто под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов. Также нужно подготовиться к возможным проблемам с электросетью.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине на выходных испортится — синоптики прогнозируют дожди со снегом. Кроме того, украинцев предупреждают о холодном порывистом ветре.