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Штормове попередження в Україні – де погіршиться погода
Штормове попередження в Україні — де погіршиться погодаhttps://racurs.ua/ua/n163320-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-de-pogirshytsya-pogoda.htmlРакурс
Погода в Україні на вихідних погіршиться. Синоптики прогнозують мокрий сніг та сильний вітер.
Також оголошено штормове попередження. 20 листопада вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Ще сильніші вітри, до 24 м/с, очікуються в центральних та північних регіонах, а саме в:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Житомирській області;
- Рівненській області;
- Хмельницькій області.
Українцям радять не гуляти й не залишати авто під деревами, триматися подалі від рекламних щитів. Також потрібно підготуватися до можливих проблем з електромережею.
«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні на вихідних зіпсується — синоптики прогнозують дощі зі снігом. Окрім того, українців попереджають про холодний поривчастий вітер.
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