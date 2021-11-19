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Ракурс
Штормове попередження в Україні – де погіршиться погода

Штормове попередження в Україні — де погіршиться погода

19 лис 2021, 20:00
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Погода в Україні на вихідних погіршиться. Синоптики прогнозують мокрий сніг та сильний вітер.

Також оголошено штормове попередження. 20 листопада вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Ще сильніші вітри, до 24 м/с, очікуються в центральних та північних регіонах, а саме в:


  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Житомирській області;
  • Рівненській області;
  • Хмельницькій області.

Українцям радять не гуляти й не залишати авто під деревами, триматися подалі від рекламних щитів. Також потрібно підготуватися до можливих проблем з електромережею.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні на вихідних зіпсується — синоптики прогнозують дощі зі снігом. Окрім того, українців попереджають про холодний поривчастий вітер.

Джерело: Ракурс


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