Штормове попередження в Україні – де погіршиться погода

https://racurs.ua/ua/n163320-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-de-pogirshytsya-pogoda.html

Ракурс

Погода в Україні на вихідних погіршиться. Синоптики прогнозують мокрий сніг та сильний вітер.

Також оголошено штормове попередження. 20 листопада вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Ще сильніші вітри, до 24 м/с, очікуються в центральних та північних регіонах, а саме в:

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Житомирській області;

Рівненській області;

Хмельницькій області.

Українцям радять не гуляти й не залишати авто під деревами, триматися подалі від рекламних щитів. Також потрібно підготуватися до можливих проблем з електромережею.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні на вихідних зіпсується — синоптики прогнозують дощі зі снігом. Окрім того, українців попереджають про холодний поривчастий вітер.