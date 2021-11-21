Российское вторжение в Украину может произойти зимой. Фото: vpk.name

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Российская Федерация готовится атаковать Украину уже ближайшей зимой.

Возле украинских границ сосредоточены более 92 тыс. военных, а сами атаки запланированы на конец января или на начало февраля. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times.

По его словам, российское вторжение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе. Кроме того, возможно вторжение небольших групп врага через Беларусь.

Руководитель ГУР отмечает, что именно с целью нападения Москва начала наращивать военный потенциал и вокруг границ Украины и в оккупированном Крыму.

В то же время Буданов подчеркнул, что военные действия России состоятся только после ряда психологических операций, цель которых — дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать обороноспособность. Москва постарается организовать длительные протесты против ковид-вакцинации, разжигание беспорядков, связанных с экономикой и поставками энергоносителей.

Кроме того, по словам Буданова, именно Россия будет пытаться поднять антиправительственные настроения в Украине из-за провала спецоперации по задержанию «вагнеровцев». Разведчик также уверяет, что пограничный конфликт между Польшей и Беларусью также является частью таких усилий РФ.

Они хотят подтолкнуть к беспорядкам из-за протестов и митингов, которые бы засвидетельствовали антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используют, чтобы показать, что «власть предала народ», — отметил он.



Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что обеспокоены агрессивными действиями России на украинской границе.

Источник: Military Times