Блинкен. Фото: Госдеп

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В США выразили обеспокоенность агрессивными действиями России на украинской границе.

Тревогу по поводу действий агрессора разделяют и партнеры Вашингтона, но пока не делают предположений относительно планов Москвы. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает AFP.

У нас есть настоящая обеспокоенность по поводу необычной военной активности России на границе с Украиной. У нас есть настоящая обеспокоенность по поводу риторики, которую мы видели и слышали от России, а также в социальных сетях, — заявил он.

Он добавил, что в США хорошо знают «стиль России» — указать на воображаемую провокацию Украины или любой другой страны и использовать это как повод для агрессии.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр обороны Украины Алексей Резников сомневается в возможности полноценного вторжения России, о котором предупреждают страны Запада.

Источник: AFP