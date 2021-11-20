Блінкен. Фото: Держдеп

https://racurs.ua/ua/n163348-my-znaiemo-styl-rf-ssha-sturbovani-rosiyskymy-viyskamy-na-kordoni-ukrayiny.html

Ракурс

У США виказали занепокоєння агресивними діями Росії на українському кордоні.

Тривогу щодо дій агресора поділяють і партнери Вашингтона, але поки не роблять припущень щодо планів Москви. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає AFP.

У нас є справжнє занепокоєння щодо незвичайної військової активності Росії на кордоні з Україною. У нас є справжнє занепокоєння з приводу риторики, яку ми бачили та чули від Росії, а також у соціальних мережах, — заявив він.

Він додав, що в США добре знають «стиль Росії» — вказати на уявну провокацію України або будь-якої іншої країни й використовувати це як привід для агресії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр оборони України Олексій Резніков сумнівається в можливості повноцінного вторгнення Росії, про яке попереджають країни Заходу.

Джерело: AFP