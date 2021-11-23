Атака России — США обещают Киеву «Джавелины», ракеты «Стингер» и вертолеты Ми-17

https://racurs.ua/n163429-ataka-rossii-ssha-obeschaut-kievu-djaveliny-rakety-stinger-i-vertolety-mi-17.html

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Возможное новое нападение России на Украину обсуждают в Пентагоне и на межправительственном уровне.

Американцы рассуждают о предоставлении дополнительного летального оружия Украине, включая Javelin («Джавелин») из-за опасений нападения РФ. Кроме того, CNN сообщило, что как вариант рассматривают отправку в Украину вертолетов Ми-17, которые ранее США закупили у России для Афганистана.

Речь идет также о отправке военных советников и нового оборудования, включая оружие.

О пакете военной помощи Киеву CNN написало со ссылкой на собственные источники. Часть истеблишмента убеждает Байдена в нецелесообразности передачи Украине «Стингеров», потому что предоставление таких ПЗРК Россия может расценить как попытку эскалации конфликта.

Америка также готова отправить военных советников в европейский регион, но пока неизвестно, приедут ли они в Украину.

В США считают, что противотанковые ракеты Javelin эффективны против танков Т-80.

В эфире «Свободы слова» на канале ICTV министр обороны Алексей Резников 22 ноября рассказал, что США и Великобритания проводят консультации по поводу превентивных мер на фоне угрозы нового вторжения России.

Резников недавно встречался с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. На встречах говорили, что «выражать беспокойство уже нет времени», поскольку Кремль будет принимать только активные действия.

Напомним, что 21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия собрала примерно 92 тыс. войск и готовит новое наступление в январе-феврале. Разведка сообщает, что атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Источник: CNN