Коронавирус обманывает иммунитет и «прячется» в поврежденных клетках

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n163427-koronavirus-obmanyvaet-immunitet-i-pryachetsya-v-povrejdennyh-kletkah.html

Ракурс

Коронавирус в мире не прекращает распространяться из-за своих возможностей внедряться в иммунную систему.

Ученые из Норвегии, Исландии, Финляндии и США выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 внедряется в процесс аутофагии и «прячется» в поврежденных клетках иммунитета. Об этом сообщает Medical Xpress.

Аутофагосомы — структуры, поглощающие поврежденные белки, бактерии, вирусы и транспортирующие их в лизосомы, где ферменты расщепляют их на молекулы, которые можно использовать повторно.

Оказалось, что два белка FIP200 и ATG16L1, которые находятся на разных клеточных мембранах, сливаются, образуя «гибридные пред-аутофагосомные структуры» (HyPAS), и аутофагия зависит от образования этих мембран внутри клетки.

Коронавирус SARS-CoV-2 захватывает клеточную мембрану, ускользая от клеточных иммунных механизмов, препятствующих размножению вирусов в цитоплазме.

Чтобы вирус успешно выжил, ему нужно спрятаться внутри мембран, чтобы эти системы, существующие внутри клетки, не обнаружили его. Он подавляет аутофагию, чтобы использовать мембраны для своего собственного развития.

Напомним, ранее мы сообщали, что таблетки от коронавируса «Молнупиравир» позволило для экстренного использования Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Источник: Medical Xpress