США расширили санкции против достроенного «Северного потока-2»

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США намерены ввести санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, строившей газопровод «Северный поток-2».

Госсекретарь США Энтони Блинкен 22 ноября сообщил, что под санкции могут попасть компания Transadria Ltd, а также принадлежащее ей судно «Марлин». Название другого судна не сообщается.

В заявлении Блинкена говорится, что американская администрация по-прежнему выступает против строительства газопровода, продолжая работать с Германией и другими партнерами, чтобы противостоять вредной деятельности России в энергетической сфере.

Судно Blue Ship отмечено Госдепом среди участвующих в работе над «Северным потоком-2». При этом против него санкции не вводятся, поскольку оно относится к структуре, имеющей отношение к власти Германии.

Bloomberg пишет, что такие шаги вряд ли изменят мнение конгрессменов, считающих, что администрация США недостаточно жестко борется против реализации «Северного потока-2».

Ранее шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, что предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG. Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта «Северный поток 2» — Nord Stream 2 AG.

Администрация Байдена в 2021 году уже ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших «Северный поток-2», но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США считали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. США отвели санкции в отношении этой компании.

Республиканцы, как и многие демократы в США, озабочены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал неприемлемыми новые санкции и заявил, что подобные действия подрывают принципы свободного рынка.