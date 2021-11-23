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В Болгарии во время движения сгорел автобус, фото: EPA

45 погибших — в Болгарии на автомагистрали сгорел автобус (ФОТО, ВИДЕО)

23 ноя 2021, 09:42
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В Болгарии по меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате автокатастрофы с автобусом на западе страны. Еще семь человек с ожогами госпитализировали.

Междугородний рейсовый автобус с номерами Северной Македонии около двух часов ночи по местному времени загорелся вблизи села Боснек на Струмской автотрассе, сообщает BBC.

Причины инцидента устанавливаются.

По словам местных чиновников, автобус, похоже, врезался в дорожное ограждение. Однако пока неизвестно, попал он в аварию до возгорания или после него.

По информации СМИ, в автобусе были 52 человека — двое водителей-македонцев и 50 граждан Албании.

Территорию вокруг места автокатастрофы огородили. На кадрах с места инцидента можно увидеть, что автобус полностью уничтожен огнем.

Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков по прибытии на место происшествия заявил, что тела погибших «полностью выгорели».

В Болгарии во время движения сгорел автобус, фото: EPA


Источник: BBC


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