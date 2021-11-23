У Болгарії під час руху згорів автобус, фото: EPA

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У Болгарії щонайменше 45 людей, серед них 12 дітей, загинули в результаті автокатастрофи з автобусом на заході країни. Ще сімох людей з опіками госпіталізували.

Міжміський рейсовий автобус з номерами Північної Македонії близько другої години ночі за місцевим часом загорівся поблизу села Боснек на Струмській автотрасі, повідомляє BBC.

Причини інциденту встановлюються.

За словами місцевих чиновників, автобус, схоже, врізався удорожнє загородження. Проте наразі не відомо, потрапив він у аварію до загоряння чи після нього.

За інформацією ЗМІ, в автобусі було загалом 52 людини — двоє водіїв-македонців та 50 громадян Албанії.

Територію навколо місця автокатастрофи наразі огородили. На кадрах з місця інциденту можна побачити, що автобус повністю знищений вогнем.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Бойко Рашков після прибуття на місце події заявив, що тіла загиблих «повністю вигорілі».

Джерело: BBC