Кличка занепокоїли ворог біля воріт і "сліпа" влада

https://racurs.ua/ua/n163424-klychka-zagepokoyily-vorog-bilya-vorit-i-slipa-vlada.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, занепокоївся військовими приготуваннями Росії біля кордонів України. Міський голова вирішив прокоментувати ситуацію у своїх соцмережах.

При цьому Кличко у заяві від 23 листопада розповів, що світ вже три тижні спостерігає за посиленою присутністю ЗС РФ біля кордонів України, а влада у Києві поводиться, на його думку, дивно.

США та інші партнери, спираючись на дані космічної розвідки, попереджають про реальну можливість нового широкомасштабного наступу Росії на нашу державу. Вище керівництво України спочатку взагалі не «бачило» ознак підготовки ворога до нового акту агресії. А тепер намагається піддати сумніву вірогідність розвитку подій за таким сценарієм, — написав Кличко.

Він також обурився, що центральна влада вважає панікерами тих, хто закликає до особливої пильності.

Ми не можемо допустити, щоби вони і вся країна заплатили дорогою ціною за самозаспокоєність та шапкозакидницькі настрої вищого керівництва держави. Для того, щоби зірвати плани агресора потрібна мобілізація всіх ресурсів на потреби оборони, а не розтринькування їх на сумнівні проекти, — заявив Кличко.



Нагадаємо, за даними Bloomberg, Росія готується до проведення масштабної наступальної операції в Україні на початку 2022 року, проте остаточне рішення про її проведення у Кремлі, ймовірно, ще не ухвалили.

Відомості про це, включаючи карти, які свідчать про нарощування російських військ та артилерії для підготовки до швидкого великомасштабного наступу на Україну з кількох напрямків, зокрема і з Білорусі та окупованого Криму, американська розвідка передала європейським союзникам США.