«Слуга» приїхав у Харків обговорити лавину ДТП і отримав штраф за порушення ПДР

У центрі Харкова патрульні зупиняли автомобіль нардепа Олександра Куницького, скріншот відео

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У Харкові вранці 22 листопада патрульні зупинили автомобіль Porsche Panamera, яким їздить народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Куницький.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що речник Управління патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук в коментарі виданню не підтвердив і не спростував цю інформацію, зазначивши, що у Харкові дійсно зупиняли автомобіль Porsche.

Було порушення вимог дорожнього знаку. Порушення рядності, — повідомив Гайдук.

За інформацією Гайдука, постанову на водія поки не складали, оскільки на місці він просив відкласти розгляд до вечора, мотивуючи це тим, що поспішає. Ввечері до управління патрульної поліції прийшов адвокат водія і попросив відкласти розгляд.

Згодом депутат Харківської обласної ради від «Європейської солідарності» Анатолій Козловський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував відео з управління патрульної поліції, на якому поліцейський, який складав матеріали, говорить, що за кермом був Олександр Куницький;

Було зупинено автомобіль Porsche Panamera під керуванням громадянина Куницького Олександра Олеговича. Він підозрюється в скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 122 КупАП (перевищення обмежень швидкості, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху — ред.). Було скоєно за адресою: вул. Сумська, 2. Якщо буде притягнутий, штраф 340 грн.

Олександр дуже поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядались питання безпеки дорожнього руху в м. Харкові, що порушив рядність на сумнозвісному перехресті Зайцевої, — зазначив Козловський.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив на виїзному засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради пов’язав хвилю ДТП у місті з гарним станом доріг.

Джерело: «Суспільне», Анатолій Козловський