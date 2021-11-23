«Слуга» приехал в Харьков обсудить лавину ДТП и получил штраф за нарушение ПДД

В центре Харькова патрульные останавливали автомобиль нардепа Александра Куницкого, скриншот видео

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В Харькове утром 22 ноября патрульные остановили автомобиль Porsche Panamera, по которому ездит народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Куницкий.

Об этом сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что прес-секретарь Управления патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук в комментарии изданию не подтвердил и не опроверг эту информацию, отметив, что в Харькове действительно останавливали автомобиль Porsche.

Было нарушение требований дорожного знака. Нарушение рядности, — сообщил Гайдук.

По информации Гайдука, постановление на водителя пока не составляли, поскольку на месте он просил отложить разбирательство до вечера, мотивируя это тем, что спешит. Вечером в управление патрульной полиции пришел адвокат водителя и попросил отложить разбирательство.

Впоследствии депутат Харьковского областного совета от «Европейской солидарности» Анатолий Козловский на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал видео из управления патрульной полиции, на котором составлявший материалы полицейский говорит, что за рулем был Александр Куницкий;

Был остановлен автомобиль Porsche Panamera под управлением гражданина Куницкого Александра Олеговича. Он подозревается в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 122 КупАП (превышение ограничений скорости, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения — ред.). Совершено по адресу: ул. Сумская, 2. Если будет привлечен, штраф 340 грн.

Александр очень спешил на выездной комитет ВРУ по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в г. Харькове, что нарушил рядность на печально известном перекрестке Зайцевой, — отметил Козловский.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заявил на выездном заседании комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады связал волну ДТП в городе с хорошим состоянием дорог.

Источник: «Суспільне», Анатолий Козловский