Патрульные полицейские Харькова массово увольняются с работы. Фото: patrolpolice.gov.ua

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Патрульная полиция Харькова теряет сотрудников — за 10 месяцев 2021 года из ведомства уволились в 1,5 раза больше патрульных, чем за весь 2020 год.

Уволились почти 100 сотрудников патрульной полиции. По состоянию на ноябрь в областном центре нет пеших полицейских патрулей. На массовые увольнения патрульных пожаловалась глава областного управления патрульной полиции Елена Стрижах на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, которое состоялось в Харькове. Об этом 22 ноября сообщает местное издание «Город Х».

Престижа профессии нет из-за того, что у нас низкая заработная плата, и по некомплекту у нас сейчас вопиющая ситуация. У меня нет пеших патрулей, — отметила Стрижак.

По ее словам, купить и обслуживать служебные машины удалось совместным усилиям Департамента патрульной полиции, Харьковского областного совета и городского совета. Однако из-за нехватки патрульных некому ездить на этих автомобилях.

С нового года мы столкнемся с ситуацией, когда будет стоять здание управления, транспортные средства, но не будет сотрудников полиции, — прогнозирует она.



Согласно сайту полиции, зарплата патрульного в Харькове составляет 13 тыс. 200 грн на месяц.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что в Национальной полиции зарплаты корректируются в пределах 12−16 тыс. грн, с надбавками и выплатами за выслугу лет. Министр подчеркивал важность поднятия зарплат, потому что правоохранители меняют место работы.