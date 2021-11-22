Патрульні поліцейські Харкова масово звільняються з роботи. Фото: patrolpolice.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n163418-patrulni-policeyski-harkova-masovo-zvilnyautsya-z-roboty.html

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Патрульна поліція Харкова втрачає співробітників — за 10 місяців 2021 року з відомства звільнилися в 1,5 рази більше патрульних, ніж за весь 2020 рік.

Звільнилися майже 100 співробітників патрульної поліції. Станом на листопад в обласному центрі немає піших поліцейських патрулів. На масові звільнення патрульних поскаржилася голова обласного управління патрульної поліції Олена Стрижах на виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, яке відбулося в Харкові. Про це 22 листопада повідомляє місцеве видання «Город Х».

Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата, і по некомплекту у нас зараз кричуща ситуація. У мене немає піших патрулів, — зазначила Стрижак.

За її словами, купити та обслуговувати службові машини вдалося спільним зусиллям Департаменту патрульної поліції, Харківської обласної ради та міської ради. Однак через брак патрульних немає кому їздити на цих автомобілях.

З нового року ми зіткнемося з ситуацією, коли буде стояти будівля управління, транспортні засоби, але не буде співробітників поліції, — прогнозує вона.



Згідно з сайтом поліції, зарплатня патрульного у Харкові становить 13 тис. 200 грн на місяць.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що в у Національній поліції зарплати коригуються в межах 12−16 тис. грн, з надбавками та виплатами за вислугу років. Міністр наголошував на важливості підняття зарплат, бо правоохоронці змінюють місце роботи.