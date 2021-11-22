Ювеліри Tiffany & Co представили найдорожчу прикрасу. Фото: ccnull.de

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Ракурс

Ювелірний дім Tiffany & Co представив найдорожчу прикрасу в історії компанії.

У Дубаї на Всесвітній виставці «Експо-2020» майстри презентували кольє World’s Fair з 578 діамантами загальною вагою 180 карат. Головною його прикрасою є «Імператорський» камінь вагою 80 карат. Вартість аксесуара оцінюється від 20 до 30 млн дол., але реальну ціну кольє поки не назвали. Про це повідомляє WWD.

Зазначається, що ювеліри почали створювати прикрасу в січні, після купівлі центрального діаманта овальної огранки, який був здобутий в Ботсвані. Цей камінь став найбільшим з коли-небудь куплених брендом на продаж. Ізраїльські фахівці його огранували та відполірували, а вже потім камінь відправили в майстерню Tiffany в Нью-Йорку.

Зазначається, що діамант «Імператорський» можна витягти з кольє і встановити на кільце. Покупець World’s Fair отримає його довічне обслуговування.

Журналісти пишуть, що це кольє — найдорожче в історії бренду Tiffany & Co. Раніше найдорожчою прикрасою компанії вважався знаменитий жовтий діамант Tiffany Diamond вагою 128,54 карата.

Нагадаємо, у Таїланді папуга вкрав з намиста господарки і проковтнув 21 діамант, по 0,2 карати кожен. Птах знайшов дорогоцінне намисто у шкатулці господині.

Джерело: WWD