Народний депутат Сергій Шахов. Фото: 048.ua

https://racurs.ua/ua/n163416-nardepu-shahovu-povidomyly-pro-pidozru-cherez-brehnu-v-deklaraciyi.html

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Народному депутату повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Стаття, за якою парламентарю детективи НАБУ вручили підозру — ч. 2. ст. 366−2 (умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що народний обранець не вніс до своєї декларації за 2020 рік низку відомостей. Про це 22 листопада повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що до декларації депутат не вніс житловий будинок та земельну ділянку у Київській області, 13 квартир у Києві, 8 машиномісць. Крім того, обранець не вказав два будинки, загальна площа яких перевищує 2 тис. кв. м та 27 земельних ділянок. Також нардеп не вніс до декларації два автомобілі, частки у низці суб'єктів господарювання та доходи від продажу нерухомості. Загальна вартість незадекларованого становить близько 60 млн грн.

За інформацією «Схем» від джерел в Антикорупційному бюро, йдеться про нардепа з групи «Довіра» Сергія Шахова.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції не знайшло порушень у декларації президента України Володимира Зеленського. У НАЗК наголосили, що глава держави є «зразковим декларантом».

Джерело: «Схеми»