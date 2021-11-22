Найкрасивішого кота визначили вчені. Фото: flickr

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Ракурс

Породи найгарніших кішок визначили науковці за допомогою «золотого перетину» — математичної концепції, яка визначає привабливість через пропорції.

Біологи спільно з інформаційним порталом All About Cats змогли виявити найбільш естетично привабливих тварин. У топ-10 увійшли норвезькі лісові, російські блакитні та менські кішки. Найменш математично красивими визначили гімалайську, петерболдську та перську породи. Про це повідомляється на офіційному сайті проекту.

За словами засновника All About Cats Дорона Вулффберга, «золотий перетин» — стародавній алгоритм алгебраїчної симетрії, що лежить в основі людського сприйняття привабливості. Чим більше обличчя або об'єкт відповідають цьому принципу, тим більш естетично привабливим вони здаються людському мозку.

Під час дослідження біологи оцінили фотографії 46 найбільш відомих порід кішок, які взяли з банку Shutterstock. Автори проекту оцінювали співвідношення довжини морди, ширини носа, відстані від верхівки голови до зіниць очей, від зіниць до рота і кінчика носа, між зовнішніми куточками очей, від нижньої частини вух до зіниць і підборіддя до рота і кінчика носа зі стандартом «золотого перетину».

Науковці наголошували, що багато порід з приплюснутим носом і великими очима зовсім не вписувалися в стандарт.

Нагадаємо, науковці з Ексетерського університету Великої Британії встановили, що кішки люблять полювати несвідомо через свої хижі інстинкти. Крім того, деякі кішки полюють чисто інстинктивно, навіть якщо вони не голодні.