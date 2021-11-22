Самого красивого кота определили ученые. Фото: flickr

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Ракурс

Породы самых красивых кошек определили ученые с помощью «золотого сечения» — математической концепции, которая определяет привлекательность через пропорции.

Биологи совместно с информационным порталом All About Cats смогли обнаружить наиболее эстетически привлекательных животных. В топ-10 вошли норвежские лесные, российские голубые и мэнские кошки. Наименее математически красивыми определили гималайскую, петерболдскую и персидскую породы. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

По словам основателя All About Cats Дорона Вулффберга, «золотое сечение» — древний алгоритм алгебраической симметрии, лежащей в основе человеческого восприятия привлекательности. Чем больше лицо или объект соответствуют этому принципу, тем более эстетически привлекательным они кажутся человеческому мозгу.

Во время исследования биологи оценили фотографии 46 наиболее известных пород кошек, которые взяли из банка Shutterstock. Авторы проекта оценивали соотношение длины морды, ширины носа, расстоянии от верхушки головы до зрачков глаз, от зрачков до рта и кончика носа, между внешними уголками глаз, от нижней части уха до зрачков и подбородка до рта и кончика носа со стандартом «золотого сечения».

Ученые отмечали, что многие породы с приплюснутым носом и большими глазами совсем не вписывались в стандарт.

Напомним, ученые из Эксетерского университета в Великобритании установили, что кошки любят охотиться неосознанно из-за своих хищных инстинктов. Кроме того, некоторые кошки охотятся чисто инстинктивно, даже если они не голодны.