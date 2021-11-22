Глобальное потепление на Земле. Фото: wp.com

https://racurs.ua/n163414-izmenenie-klimata-uvelichivaet-risk-epidemii-chumy-v-ssha-uchenye.html

Ракурс

Чума угрожает части американских штатов из-за изменения климата на планете.

К соответствующему выводу пришли ученые, которые провели исследование с помощью исторических данных, таких как серологические тесты на животных, записи случаев чумы у людей, записи о климате и наборы данных о почве. Также во время научной работы исследователи построили модель для изучения условий, в которых лучше всего развивается чума. Результаты опубликованы в журнале Global Change Biology.

Оказалось, что сообщества грызунов на западе США были на 40% более склонны к заражению в последние годы. Ученые предполагают, что это связано с повышением температуры, которое наблюдается с 1950-х годов. По словам исследователей, это означает увеличение риска передачи чумы от мышей людям.

При этом ученые не верят в эпидемию чумы, несмотря на увеличение случаев заражения. Отмечают, что эту болезнь в наше время можно преодолеть современными антибиотиками.

Если вы не ночуете там, где вас могут покусать блохи, то вы уже обрезали основной путь, по которому болезнь распространяется среди людей, — пишут ученые.



Напомним, ученые не исключают, что изменения климата могут пагубно влиять на здоровье людей. В Канаде зарегистрировали первую в мире пациентку, которой поставили диагноз «астма, вызванная изменениями климата». Ранее пожилая женщина жаловалась на проблемы с дыханием во время аномальной жары и лесных пожаров.

Источник: Global Change Biology