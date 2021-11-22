Глобальне потепління на Землі. Фото: wp.com

https://racurs.ua/ua/n163414-zmina-klimatu-zbilshuie-ryzyk-epidemiyi-chumy-v-ssha-vcheni.html

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Чума загрожує частині американських штатів через зміни клімату на планеті.

Відповідного висновку дійшли вчені, які провели дослідження за допомогою історичних даних, таких як серологічні тести на тваринах, записи випадків чуми у людей, записи про клімат і набори даних про ґрунт. Також під час наукової роботи дослідники побудували модель для вивчення умов, в яких найкраще розвивається чума. Результати опубліковані у журналі Global Change Biology.

Виявилося, що спільноти гризунів на заході США були на 40% більш схильні до зараження в останні роки. Науковці припускають, що це пов’язано з підвищенням температури, яке спостерігається з 1950-х років. За словами дослідників, це означає про збільшення ризику передачі чуми від мишей людям.

При цьому науковці не вірять в епідемію чуми, попри збільшення випадків зараження. Наголошують на тому, що цю хворобу у наш час можна подолати сучасними антибіотиками.

Якщо ви не ночуєте там, де вас можуть покусати блохи, то ви вже обрізали основний шлях, по якому хвороба поширюється серед людей, — пишуть вчені.



Нагадаємо, науковці не виключають, що зміни клімату можуть згубно впливати на здоров’я людей. У Канаді зареєстрували першу у світі пацієнтку, якій поставили діагноз «астма, спричинена змінами клімату». Раніше літня жінка скаржилася на проблеми з диханням під час аномальної спеки та лісових пожеж.

Джерело: Global Change Biology