Жителі Невельського виїжджають з села. Фото: Evgeny Kaplin у Facebook

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Ракурс

Селище Невельське у Донецькій області майже спорожніло через війну на Донбасі.

У листопаді два обстріли бойовиків ДНР з мінометів та артилерії призвели до руйнування 25 будинків. Практично всі жителі виїхали з населеного пункту. Залишилося в Невельському лише п’ятеро осіб. Про це 22 листопада повідомив керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін на власній сторінці у Facebook.

За його інформацією, під час першого обстрілу з 13 на 14 листопада було пошкоджено 16 будинків, із них три повністю зруйновані. А другий обстріл з 16 на 17 листопада призвів до пошкодження ще 9 будинків.

Там різний характер ушкодження. Це невелике селище, в ньому всього близько 50 будинків. Тобто можна сказати, що пошкоджені 50% будинків, — пише Каплін.

Також він додав, що більшість зруйнованих будинків були раніше відновлені міжнародними гуманітарними організаціями у 2017−2019 роках.

Нагадаємо, вночі 14 листопада бойовики ДНР обстріляли селище Невельське Покровського району Донецької області з мінометів калібру 120 мм. Кілька будинків були знищені снарядами. Триває розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.