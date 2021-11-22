Частині споживачів газу підвищать ціну з 1 грудня. Фото: Укрінформ

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Подорожчання природного газу з 1 грудня 2020 року передбачається для клієнтів постачальника «останньої надії» (ПОН).

Побутові споживачі природного газу, яких обслуговує такий постачальник, повинні обрати та підключитися до ринкового постачальника до 1 грудня. Усі клієнти ПОН протягом 60 днів мають змінити газову компанію та укласти з нею договір. Про це повідомила прес-служба компанії «Нафтогаз-України».

Газовики зазначають, що ціна 7 грн 96 коп. за куб. м із ПДВ без вартості розподілу (доставки) діє лише на пільговий період, затверджений постановою Кабміну. При цьому «Нафтогаз» не встановлює ціну для клієнтів постачальника «останньої надії», вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою, визначеною урядом.

Щоб скористатися всіма сервісними перевагами та вигідними ціновими пропозиціями, споживачам газу необхідно подати заявку та стати комерційним клієнтом «Нафтогаз України», — зазначили в компанії.

Компанія постачає газ для понад 1,4 млн українських родин у межах річного тарифного плану «Фіксований» за ціною 7 грн 96 коп. за куб. м. До 30 квітня 2022 року ця ціна не збільшуватиметься для комерційних клієнтів.

У «Нафтогазі» додали, що станом на 22 листопада компанія, як постачальник «останньої надії» обслуговує майже півмільйона домогосподарств у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській та Тернопільській областях.

Як відомо, постачальник «останньої надії» — компанія, яка зобов’язана упродовж 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишився без постачальника цього ресурсу.

Нагадаємо, 1 травня 2022 року в Україні платіжки за газ в Україні переведуть з кубометрів на кіловат-години. Лічильники залишаться старими, а показання потрібно буде передавати в кубічних метрах. Оператор буде сам переводити спожитий обсяг газу в обсяг спожитої енергії. У квитанції буде зазначена ціна не за куби, а за енергоодиниці.