У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n163411-pro-100-vidsotkovu-efektyvnist-dlya-ditey-zayavyly-rozrobnyky-vakcyny-pfizer.html

Ракурс

Вакцина від коронавірусу Pfizer-BioNTech продемонструвала 100-відсоткову ефективність для дітей віком від 12 до 15 років, починаючи з семи днів після введення другої дози.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті розробника.

Зазначається, що про це свідчать результати третьої фази клінічних випробувань вакцини, в яких брали участь понад 2,2 тис. неповнолітніх.

Всім 30 дітям, які в ході дослідження заразилися коронавірусом, вводили не справжню вакцину, а плацебо.

Також за період спостереження, який охоплював шість місяців після введення другої дози, в дітей не виявили побічних ефектів, які б становили серйозну загрозу здоров’ю.

Зазначається, що отримані результати дослідження стануть основою для запланованої додаткової заявки на отримання ліцензії, яка буде подана до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), щоб отримати схвалення вакцини для використання особами віком від 12 років.

Розробники вакцини наголошують на важливості щеплення підлітків, оскільки в деяких регіонах спостерігається зростання темпів захворюваності на COVID-19 у цій віковій категорії.