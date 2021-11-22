В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n163411-o-100-procentnoy-effektivnosti-dlya-detey-zayavili-razrabotchiki-vakciny-pfizer.html

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Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech продемонстрировала 100-процентную эффективность для детей от 12 до 15 лет, начиная с семи дней после введения второй дозы.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте разработчика.

Отмечается, что об этом свидетельствуют результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, в которых участвовали более 2,2 тыс. несовершеннолетних.

Всем 30 детям, которые в ходе исследования заразились коронавирусом, вводили не настоящую вакцину, а плацебо.

Также за период наблюдения, охватывавший шесть месяцев после введения второй дозы, у детей не обнаружили побочных эффектов, которые представляли бы серьезную угрозу здоровью.

Отмечается, что полученные результаты исследования станут основой для запланированной дополнительной заявки на получение лицензии, которая будет подана в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA), чтобы получить одобрение вакцины для использования лицами старше 12 лет.

Разработчики вакцины подчеркивают важность прививки подростков, поскольку в некоторых регионах наблюдается рост темпов заболеваемости COVID-19 в этой возрастной категории.