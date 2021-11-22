Перечень профессий для обязательной COVID-вакцинации расширят с 9 декабря. Фото: РБК

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Вакцинация от коронавируса в Украине станет обязательной для работников еще ряда профессий.

С 9 декабря вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной. Об этом 22 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировался на странице министерства в Facebook.

Ранее прививки сделали обязательными для педагогов и чиновников. А на этот раз речь идет о работниках важных предприятий, учреждений и организаций. В частности, это рабочие:

предприятий, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги, учреждений социальной защиты для детей;

предприятий, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства — «Укрпочта», «Укрзализныця», «Нафтогаз» и др.

Ляшко подчеркнул, что рабочего будут отстранять от работы в случае отказа делать прививки от коронавируса.

Обращаюсь к работникам указанных профессий: не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививку сегодня. Это защита вас и ваших родных, — подчеркнул министр.

Напомним, Министерство здравоохранения дало месяц на вакцинацию новых категорий работников, которых после 9 декабря будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

В ноябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в перечень профессий для обязательной вакцинации внесут работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности. Также вакцинироваться заставят работников органов местного самоуправления и работников предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.