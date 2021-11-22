Магнитные бури в декабре – появился прогноз на месяц. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n163403-magnitnye-buri-v-dekabre-poyavilsya-prognoz-na-mesyac.html

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Прогноз магнитных бурь на декабрь 2021 года обновили ученые. Согласно прогнозу, геомагнитные колебания не очень часто будут беспокоить украинцев.

Первая магнитная буря ожидается уже в начале месяца. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

График магнитных бурь в декабре 2021 года:

1−2 декабря — магнитная буря силой в 4 балла, которая будет длиться несколько часов.

9−13 декабря — ожидается самая сильная магнитная буря с отметкой 7 баллов.

21−26 декабря — вторая по продолжительности магнитная буря с силой в 6 баллов.

Следует отметить, что это лишь предварительный прогноз, который основан на опыте прошлых лет. Солнечные вспышки часто случаются непредсказуемо и доходят до нашей планеты за несколько часов.

В период опасной обстановки, необходимо тщательно следить за своим здоровьем. У людей может ухудшаться самочувствие, снижаться концентрация и память.

Для начала нужно изменить свой рацион: есть здоровые продукты, исключив алкоголь и плохие жиры. Также нужно употреблять больше овощей и фруктов, пить больше чистой воды.

Кроме того, снизив курение или исключив его полностью, можно избавиться от бессонницы. Чтобы успокоиться, заварите себе травяной чай. Лучше всего воздействует сбор с добавлением ромашки, мелиссы и мяты.