Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Геомагнитные бури. Фото: The Watchers

Взрыв на Солнце спровоцировал мощнейшую магнитную бурю (ФОТО)

4 ноя 2021, 14:14
999

Магнитная буря в Украине будет бушевать в ближайшие дни из-за взрыва на Солнце.

Сегодня, 4 ноября, начался один из самых мощных геомагнитных штормов за последние годы. Об этом сообщает The Watchers.

Геомагнитные бури. Фото: The Watchers

Геомагнитная активность продлится двое-трое суток. Ученые оценивают ее в три балла по пятибалльной шкале.

Геомагнитные бури. Фото: The Watchers

Отмечается, что Земли достиг крупный солнечный выброс. В настоящее время нет сомнений, что речь идет о вспышке уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X).

В Киеве будет отмечаться слабая геомагнитная активность.

Геомагнитные бури. Фото: Gismeteo

Ученые заявляют, что активность на Солнце провоцирует крупнейшие в этом году полярные сияния. Около 12 часов ночи зона сияний накрыла почти весь скандинавский полуостров.


Напомним, ранее мы сообщали, что магнитная буря надвигается уже 4 ноября — ее может вызвать облако плазмы, которое выбросило Солнце. Теперь облако приближается к планете.

Источник: The Watchers

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров