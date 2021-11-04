Геомагнитные бури. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/n162596-vzryv-na-solnce-sprovociroval-moschneyshuu-magnitnuu-buru-foto.html

Ракурс

Магнитная буря в Украине будет бушевать в ближайшие дни из-за взрыва на Солнце.

Сегодня, 4 ноября, начался один из самых мощных геомагнитных штормов за последние годы. Об этом сообщает The Watchers.

Геомагнитная активность продлится двое-трое суток. Ученые оценивают ее в три балла по пятибалльной шкале.

Отмечается, что Земли достиг крупный солнечный выброс. В настоящее время нет сомнений, что речь идет о вспышке уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X).

В Киеве будет отмечаться слабая геомагнитная активность.

Ученые заявляют, что активность на Солнце провоцирует крупнейшие в этом году полярные сияния. Около 12 часов ночи зона сияний накрыла почти весь скандинавский полуостров.

Напомним, ранее мы сообщали, что магнитная буря надвигается уже 4 ноября — ее может вызвать облако плазмы, которое выбросило Солнце. Теперь облако приближается к планете.

Источник: The Watchers