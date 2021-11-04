Геомагнітні бурі. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/ua/n162596-vybuh-na-sonci-sprovokuvav-nadpotujnu-magnitnu-buru-foto.html

Ракурс

Магнітна буря в Україні вируватиме найближчими днями через вибух на Сонці.

Сьогодні, 4 листопада, розпочався один із найпотужніших геомагнітних штормів за останні роки. Про це повідомляє The Watchers.

Геомагнітна активність триватиме дві-три доби. Вчені оцінюють її в три бали за п’ятибальною шкалою.

Зазначається, що Землі досягла велика частина сонячного викиду. У цей час немає сумнівів, що йдеться про спалах рівня М1.7 (клас М означає сильні спалахи, що передують максимальному класу X).

У Києві відзначатиметься слабка геомагнітна активність.

Вчені зазначають, що активність на Сонці провокує найбільші в цьому році полярні сяйва. Близько 12 години ночі зона сяйв накрила майже весь скандинавський півострів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що магнітна буря насувається вже 4 листопада — її може викликати хмара плазми, яку викинуло Сонце. Тепер хмара наближається до планети.

Джерело: The Watchers