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Ракурс
Геомагнітні бурі. Фото: The Watchers

Вибух на Сонці спровокував надпотужну магнітну бурю (ФОТО)

4 лис 2021, 14:14
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Магнітна буря в Україні вируватиме найближчими днями через вибух на Сонці.

Сьогодні, 4 листопада, розпочався один із найпотужніших геомагнітних штормів за останні роки. Про це повідомляє The Watchers.

Геомагнітні бурі. Фото: The WatchersГеомагнітна активність триватиме дві-три доби. Вчені оцінюють її в три бали за п’ятибальною шкалою.

Геомагнітні бурі. Фото: The WatchersЗазначається, що Землі досягла велика частина сонячного викиду. У цей час немає сумнівів, що йдеться про спалах рівня М1.7 (клас М означає сильні спалахи, що передують максимальному класу X).

У Києві відзначатиметься слабка геомагнітна активність.

Геомагнітні бурі. Фото: GismeteoВчені зазначають, що активність на Сонці провокує найбільші в цьому році полярні сяйва. Близько 12 години ночі зона сяйв накрила майже весь скандинавський півострів.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що магнітна буря насувається вже 4 листопада — її може викликати хмара плазми, яку викинуло Сонце. Тепер хмара наближається до планети.

Джерело: The Watchers

Джерело: Ракурс


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