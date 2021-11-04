Екс-колегу Зеленського по телешоу внесли до «чорного списку» Мінкульту

Володимир Зеленський та Максим Галкін, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n162595-kolegu-zelenskogo-po-teleshou-vnesly-do-chornogo-spysku-minkultu.html

Ракурс

Максима Галкіна, відомого російського гумориста, за поданням СБУ внесли до «чорного списку» Міністерства культури України.

Станом на сьогодні, 4 листопада, в Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України 259 осіб. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Мінкультури.

Галкіна до цього списку внесли вчора, 3 листопада. В разі потрапляння особи до Переліку, забороняється проводити заходи за її участі. Також втрачається право на розповсюдження та демонстрування фільмів, в разі, якщо одним з учасників є внесена до цього списку особа.

Галкін у 2011 році був співведучим в програмі «Ранкова пошта» на українському телеканалі «Інтер», а з травня по липень 2012 року разом із чинним президентом України Володимиром Зеленським був членом журі російської версії програми «Розсміши коміка».

Нагадаємо, Зеленський нещодавно відреагував на петицію про заборону концертної діяльності росіян, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.