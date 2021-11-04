В Кабмін призначили першого заступника Шмигаля - що відомо про Свириденко

https://racurs.ua/ua/n162565-v-kabmin-pryznachyly-pershogo-zastupnyka-shmygalya-scho-vidomo-pro-svyrydenko.html

Ракурс

Юлія Свириденко — новий перший віце-прем'єр-міністр України і міністр економіки України.

Так вирішила Верховна Рада 4 листопада. У парламенті сьогодні погодилися на її призначення 256 голосами.

Свириденко народилася у Чернігові. Вона — випускниця Київського торговельно-економічного університету. Навчалася і робила кар'єру у бізнесі та держслужбі саме у цьому регіоні. Видання «Фокус» написало, що саме під час її роботи в адміністрації Чернігівська область стала лідером у країні із залучення іноземних інвестицій.

З грудня 2020 року Свириденко працювала на Банковій. Вона курувала питання економічного зростання, зв’язки з інвесторами.

Саме Свириденко просувала кредитні програми уряду, наприклад, «Доступне житло», а також курувала боротьбу з безробіттям.

Донедавна Свириденко була заступником голови Офісу президента та керівником Ради зі сприяння бізнесу, членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

З березня 2020 по лютий 2021 року входила до складу української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі (підгрупа з економічних та соціальних питань).

В уряді Свириденко замінить Олексія Любченка — вчора він зі скандалом пішов з Кабміну. У день, коли розглядалося питання про його відставку, у Мінекономіки та вдома в екс-міністра відбулися обшуки НАБУ.