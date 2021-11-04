В Кабмин назначили первого заместителя Шмыгаля – что известно о Свириденко

https://racurs.ua/n162565-v-kabmin-naznachili-pervogo-zamestitelya-shmygalya-chto-izvestno-o-sviridenko.html

Ракурс

Юлия Свириденко — новый первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Украины.

Так решила Верховная Рада 4 ноября. В парламенте сегодня согласились на ее назначение 256 нардепов.

Свириденко родилась в Чернигове. Она — выпускница Киевского торгово-экономического университета. Училась и делала карьеру в бизнесе и госслужбе именно в этом регионе. Издание «Фокус» написало, что во время ее работы в администрации Черниговская область стала лидером в стране по привлечению иностранных инвестиций.

С декабря 2020 года Свириденко работала на Банковой. Она курировала вопросы экономического роста, связей с инвесторами.

Именно Свириденко продвигала кредитные программы правительства, например «Доступное жилье», а также курировала борьбу с безработицей.

До недавнего времени Свириденко была заместителем главы Офиса президента и руководителем Совета по содействию бизнесу, членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (подгруппа по экономическим и социальным вопросам).

В правительстве Свириденко заменит Алексея Любченко — вчера он со скандалом ушел из Кабмина. В день, когда рассматривался вопрос об его отставке, в Минэкономики и дома экс-министра прошли обыски НАБУ.